Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Sábado 15 de febrero de 2025, p. 6

Es muy relevante que en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se haya dispuesto que las personas juzgadoras tengan capacidad para distinguir los contextos sociales en los que suceden las controversias que llegan a su jurisdicción e identificar las condiciones de desigualdad entre las partes en conflicto, afirmó la ministra Lenia Batres Guadarrama.

En un conversatorio en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo: se desechan 80 por ciento de los juicios de amparo que llegan hasta el máximo tribunal sólo por argumentos procesales; es decir, que se niega a los quejosos la protección de la justicia federal sin analizar el fondo de cada caso .