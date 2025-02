Alma E. Muñoz

Enviada

Periódico La Jornada

Sábado 15 de febrero de 2025, p. 5

Emiliano Zapata, Ver., México no está en venta, la patria no se vende, la soberanía no se negocia; aquí estamos los mexicanos para defender nuestra patria , aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum en el primero de tres días de gira por esta entidad.

Frente a Estados Unidos, frente al exterior, lo mejor es la fuerza que tenemos; que sepan nuestros paisanos que son héroes y heroínas de la patria , sostuvo.

En el Día del Amor y la Amistad decimos: amor al pueblo, amor a la naturaleza, amor a la familia, amor entre los mexicanos y amor a la patria , señaló.

Acompañada por la gobernadora Rocío Nahle e integrantes del gabinete federal –que este fin de semana estarán con ella en la revisión de las obras de infraestructura que necesita el estado– manifestó que estamos viviendo un momento muy especial en el país .

Yo, agregó, me siento muy fortalecida porque hay mucha cercanía entre el gobierno y el pueblo, y eso nunca se va a romper. Nunca habrá divorcio entre pueblo y gobierno .

Insistió en que si los mexicanos no estuvieran trabajando, Estados Unidos no sería lo que es, porque ellos generan 10 por ciento de su producto interno bruto .

Ante la posición de la mandataria, los asistentes corearon ¡México, México, México!