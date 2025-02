Ninoska Jarryn, venezolana que lleva un mes viviendo en el campamento irregular, expuso que lo que su familia pide es un permiso de estancia para poder vivir en México sin temor a ser detenido. Veníamos con la idea de entrar a Estados Unidos, pero con Donald Trump ya no podemos. Por eso, ahora queremos estar aquí, legalizar nuestra estancia, trabajar, arrendar una casa, ahorrar dinero y ver si insistimos en el asilo en ese país, señaló.

En tanto, otras familias esperan su cita ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). De acuerdo con información de activistas que han acompañado los casos, hay por lo menos tres en los que a dos semanas de haber solicitado la cita todavía no reciben la notificación correspondiente.

En un recorrido por el campamento migrante instalado a orillas de las vías del tren en la colonia Vallejo, algunos extranjeros comentaron que permanecen en este espacio porque no saben cómo tramitar un permiso de estancia regular y temen ser devueltos a sus países, otros aseguraron que aunque desean regresar a sus lugares de origen desconocen cómo hacerlo, pues no tienen los recursos ni documentos para viajar.

Casi un mes después de que el gobierno de Estados Unidos canceló el sistema CBP One para solicitar asilo en ese país, los indocumentados que quedaron varados en la Ciudad de México aún siguen evaluando cómo resolver su situación, ya que carecen de información sobre sus opciones.

En entrevista, indicó que a la fecha ninguna autoridad se ha acercado a ofrecerles información sobre sus opciones de regulación migratoria y no tiene claro cómo conseguir un permiso, aunque he escuchado que podría tardar mucho .

No obstante, Ninoska compartió que su familia ya ha empezado a integrarse socialmente. Mi esposo trabaja en una construcción y a mi hija la inscribí a la primaria , dijo. La niña, de 13 años de edad, empezó clases ayer en la escuela pública La Prensa, en el turno vespertino.

Magaly, nombre ficticio para resguardar su identidad, igualmente es originaria de Venezuela. Mencionó que tiene un año viviendo en el campamento, en un pequeño cuarto construido con retazos de madera. Expresó que este tiempo ha sido muy desgastante , pues carecen de servicios básicos, por lo que tras la cancelación del sistema CBP One quiere regresar a su país.