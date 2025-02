BBVA recordó que el argumento en que se basa la medida planteada por el gobierno de Estados Unidos se centra en el supuesto déficit comercial de ese país en este sector, así como el crecimiento de la capacidad instalada en otros países. No obstante, comentó que México es deficitario frente a Estados Unidos.

Además, al ser un arancel que aplicará a todos los países, la competitividad relativa de México frente a terceros países no será afectada , destacó.

Las medidas entrarán en vigor el próximo 12 de marzo, dejando abierta la posibilidad de una negociación y que, por tanto, los aranceles no entrarán en vigor, ser de menor magnitud o que no apliquen a todos los países , subrayaron.

El análisis resaltó que el principal efecto se verá en la industria estadunidense en términos de aumento de precios, aunque no sería significativo.

Refirió que estudios que analizan la primera ronda de aranceles en 2018 revelan que repercutió en 75 mil trabajos perdidos, mientras las empresas más expuestas vieron sus exportaciones caer en 0.11 por ciento por cada punto adicional en los aranceles.

Agregó que los aranceles también derivaron en aumentos de precio del acero y el aluminio en 2.4 por ciento y 1.6 por ciento respectivamente.

El análisis también refirió que en Estados Unidos existe la preocupación, que inició en la administración de Joe Biden, de que parte del acero que México exporta a ese país pudiera ser de origen chino.

China, proveedor de EU

Los principales países proveedores de acero y aluminio a Estados Unidos en 2024 fueron Canadá, México, Corea del Sur, Brasil y China representando 58.7 por ciento, mientras los principales estados importadores son Texas, Illinois, California y Michigan, con una participación de 42 por ciento en el total.

BBVA apuntó que en 2018, México y Canadá fueron obligados a declarar ante el US Custom and Border Protection (CBP) que el acero se había fundido y vertido en América del Norte para evitar aranceles de 25 por ciento y declarar que el aluminio en materia prima no proviniera de China, Rusia, Bielorrusia o Irán.