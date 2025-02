De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 15 de febrero de 2025, p. a11

La alegría no pudo ser plena. Mientras miles de aficionados con el jersey de las Águilas de Filadelfia pintaron de verde calles, avenidas, estaciones de servicio, pasos elevados y hasta el más mínimo rincón de la Ciudad del Amor Fraternal para celebrar a los campeones de la NFL, dos mujeres resultaron heridas por disparos de arma de fuego –según reportes de medios locales– durante el desfile en el que el mariscal de campo y jugador más valioso del Supertazón, Jalen Hurts, presumió el trofeo Vince Lombardi junto con el propietario de la franquicia, Jeffrey Lurie. Hace un año, un tiroteo en el acto de victoria de los Jefes de Kansas City dejó una persona muerta, Lisa López-Galván, de ascendencia mexicana, y casi dos docenas de heridos.

Desde las primeras horas de la noche, muchos de los asistentes acamparon a lo largo de la ruta, acurrucándose bajo mantas y dentro de tiendas de campaña para asegurar lugares privilegiados cerca del Museo de Arte de Filadelfia, donde las Águilas subieron al escenario por las escaleras Rocky, denominadas así en alusión a la legendaria serie cinematográfica de boxeo, protagonizada por Sylvester Stallone.

La escalinata de Rocky

Me dije a mí mismo que cuando me seleccionaran, no vendría a los escalones de Rocky hasta que ganara un campeonato , dijo Hurts a los aficionados que vitoreaban. Y ahora estamos aquí .

Otros más, vestidos también con los colores de Filadelfia, treparon árboles, se subieron a escalinatas y se aferraron a una estatua de Benjamin Franklin cerca del ayuntamiento para echar un vistazo al corredor Saquon Barkley y al joven Cooper DeJean, defensivo novato que corrió una intercepción hasta la zona de anotación en su cumpleaños número 22.

Este equipo es especial. No podemos ser grandes sin la grande-za de otros y eso ciertamente se aplica a nuestros aficionados , señaló el entrenador en jefe Nick Sirianni.

En un acto que salió del plan original del desfile, Barkley se bajó de uno de los autobuses para caminar a lo largo de la ruta e intercambiar saludos con los fanáticos. Jordan Jaindl, quien no pudo asistir al de 2018 después de que las Águilas ganaran su primer Supertazón, llevó a su esposa y sus tres hijas desde Binghamton, Nueva York, decidido a no perderse nunca más una fiesta como ésta.

Este equipo, dijo, es la personificación de la ciudad. Su ética de trabajo, el esfuerzo que tienen para ganar. Nosotros tenemos que esforzarnos así en Filadelfia , agregó.

Los asistentes llegaron con carritos de supermercado repletos de comida y bebida, mientras unos pocos se quedaron abrigados en un hotel, bebiendo champán. Un grupo asó un cerdo con el número 15 grabado en el costado, un último intento por el mariscal de campo de Kansas City, Patrick Mahomes.