Sábado 15 de febrero de 2025, p. 9

Arturo Brizio, ex silbante mexicano con gafete FIFA, lee el titular de un periódico de 1969 para describir la forma en que opera la Comisión de Árbitros desde la anunciada salida de su director de instrucción, el chileno Enrique Osses. “Crisis y filtración de información en el arbitraje, dice el recorte, lo ten-go en un álbum de mi papá. Vivimos esto desde que yo era un niño; cabrón, no puede ser. Es increíble que cambien a un instructor en la sexta jornada, es como ir a una guerra sin fusil. Estamos todos locos”, afirma a La Jornada en un intento por ir más allá del lugar común que suele escuchar en debates televisivos. Osses se va no por un bajo rendimiento o ineptitud, sino por un capricho .

El pasado de Brizio al frente de la Comisión –de 2017 a 2022– ilumina rincones poco visibles. Sabe de memoria lo que implica ese cargo. En uno de los informes que tiene en su archivo está la fecha del 25 de marzo de 2021, cuando Osses, calificado por Conmebol como el mejor silbante del continente en 2012, se integró al organismo como director de instrucción. Muchos sin conocerlo le tupían, decían que era el malquerido y no lo bajaban de mala persona , menciona sobre el recuerdo de viejas declaraciones. Cuando lo fueron a ver a Toluca, se enamoraron. Regresaron diciendo que era un tipazo y no sé qué madre. Dudo que alguien tenga la misma decencia e integridad moral.

Por la mente del mundialista en Estados Unidos 1994 y Francia 1998 circulan varios nombres, todos de mayor jerarquía. No sé quién dio la orden: si fue (Ivar) Sisniega, Mikel (Arriola) o (Juan Manuel ) Herrero, pero no tienen un plan B. El gran error es que creen que están ahí para cuidar a los clubes de los árbitros y es al revés , expresa al referirse ya no sólo a la salida del chileno –confirmada el miércoles por la Federación Mexicana de Futbol–, sino con especial énfasis al nombramiento en el cargo de los silbantes Jorge Rojas y Jorge Pérez Durán mientras se determina quién será el remplazo oficial.

Los candidatos

El argentino Horacio Elizondo, el colombiano Óscar Ruiz y el español Mateu Lahoz, todos con participaciones en Copas Mundiales y torneos de clubes certificados por la FIFA, se perfilan entre los candidatos.

“Primero quitan a Armando Archundia (de la presidencia) y lo dejan en un cargo menos trascendente (dirección de delegaciones arbitrales y mentoría). Traen a un tipo que no tiene la menor idea de arbitraje y después corren a Fernando Guerrero, quizá con razón, pero quien fue un gran árbitro. La Comisión puede funcionar hasta sin un presidente, pero no sin un instructor. En México no hay instructores FIFA. Elizondo es bueno, pero lo más que vamos a recibir es que tenga el nivel de Osses. Hablan de Lahoz, pero ¡por Dios!, va a querer cobrar las perlas de la Virgen, porque es un pedante y una vedette. Yo se lo dije el otro día a un amigo de la Federación: ‘a ver si no sale peor el remedio que la enfermedad’”.