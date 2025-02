Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 15 de febrero de 2025, p. a12

El nuevo disco de Nala Sinephro es un estado de quietud. Se llama Endlessness y, en efecto, no tiene fin.

Olas suaves, expansivas, nos circundan, y resulta natural que cerremos los ojos mientras la música nos guía en navegaciones ondulosas, siempre llenas de sorpresas, como en la barca de Ulises de la que salta Butés atraído por el canto de las sirenas y queda suspendido en el salto en un grabado encontrado en una vasija en la antigua Grecia.

El álbum contiene 10 composiciones, todas tituladas Continuum, numeradas progresivamente.

El éxito de la música de Nala Sinephro es arrollador. Sus sonares son recibidos como un acto de meditación, una forma liberadora de tensiones. Un refugio. Ella lo ha dicho así: Llego a estados de trance. Hay momentos en que siento que camino flotando .

El instrumento de Nala es el arpa y al escucharla uno de inmediato piensa en Alice Coltrane, la creadora del jazz espiritual, ella budista practicante de la disciplina de la meditación.

Lo curioso es que Nala Sinephro grabó sus dos discos que la mantienen en lo alto, antes de conocer la música de la viuda de John Coltrane.

Nala Sinephro nació en un suburbio de Bruselas y por eso, por el paisaje circundante , tuvo un bosque como jardín de su casa, recuerda. Su madre era profesora de piano y su padre saxofonista de jazz.

Sus orígenes están en las islas caribeñas de Martinica y Guadalupe.

Intentó cursar estudios en varias escuelas de jazz, siempre insatisfecha con el trato, ella de piel negra. Sin embargo, en la primera escuela a la que ingresó encontró su instrumento: el arpa: tiene mi propio lenguaje: fuerte, pero discreto .

El arpa suele asociarse con sonidos celestiales , tañer de campanas, agua cristalina. Sus arpegios (notas deslizadas) son fuente de sonidos de colores. Su uso es amplio: el son jarocho, la música celta, la parte íntima de la orquesta sinfónica.

Nala ha explicado así sus procedimientos con el arpa: debido a su arquitectura tan compleja, resulta un instrumento muy orgánico, y al tocarlo me despierta sensaciones profundas, activa una especie de memoria inconsciente que me hace pensar en mis anteriores reencarnaciones: chance y alguna vez fui una arpista celta y me divertí mucho durante el medievo .

Se trata de un sonido, el del arpa, de gran poderío. Su presencia en los escenarios sinfónicos siempre impone. En las sinfonías de Gustav Mahler, por ejemplo, en el momento en que suena el arpa, sola por encima de un tapete aromático entonado por toda la sección de cuerdas, se abren umbrales, portales dimensionales. Eso le contaba yo, mozalbete, a mi querido amigo y maestro Eduardo Mata, el director de orquesta que trajo Mahler a México, y él sonreía: Tienes toda la razón, querido Pablo .

El universo del arpa es más extenso de lo conocido y esos territorios son los que transita Nala Sinephro como integrante de una oleada de músicos procedentes de regiones frágiles del planeta y que emigran a Europa y llevan consigo sus tradiciones, talentos, su cultura poderosa.

Nala se formó en las salas de conciertos, en los montajes técnicos, en los laboratorios de sonido. Entre otros afanes, destacan sus colaboraciones con el director artístico de la London Contemporary Orchestra: Robert Ames. Y forma parte de la tropa combatiente que estelariza lo que muchos denominan la escena del jazz en Londres y que en realidad es un conglomerado de estilos, tendencias, tradiciones y sobre todo procesos experimentales a partir de, sí, el jazz.

Entre esos grandes creadores destacan el gran alientista Shabaka Hutchings, cuyos orígenes se remontan a la isla caribeña de Barbados, y la gran Nubya García, de ancestros también caribeños, de la región de Guyana, gran artífice del saxofón contemporáneo y música electrónica de gran potencia.

En la expansión del sonido de su arpa, Nala se convirtió en multinstrumentista: toca el arpa, el piano y los sintetizadores de vario linaje, para crear un sonido que la hace inconfundible. En su disco Endlessness escuchamos una variedad impresionante de recursos estilísticos y creativos, además de un sistema vasto de interconexiones culturales que la vinculan con otros compositores sin que se trate de influencias ni casualidades, sino de un discurso musical de gran originalidad y poderío.