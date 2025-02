Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Sábado 15 de febrero de 2025, p. 6

Las personas nacidas después de 1965 y antes en algunos casos, podrán vivir alrededor de 130 años, e incluso alcanzar más. Estas certezas están contenidas en el nuevo documental Longevity Hackers que trata sobre la ciencia de la expansión de la vida, con ayuda de las investigaciones en genética, nanotecnología y medicina personalizada que ayudan a ralentizar el envejecimiento y existen hábitos y terapias aprobadas que pueden mejorar la salud y aumentar la longevidad.

En entrevista con La Jornada, la productora asociada, Marina de la Mora, sostiene: “comenzamos a contactar a científicos, celebridades y personas relacionadas con el tema. Primero fue entrar en un rabbit hole, de ahí nos fuimos a otros y terminamos en cosas tan sencillas como lo es comer sano, dormir bien, reducir estrés y hasta las terapias de frío y calor y las transfusiones de plasma, cosas de otro nivel. Cuando pensamos en un longevity hacker pensamos en una persona perfecta, que tiene una vida muy rígida, que se priva de vivir y sólo enfocado en despertar cuando sale el sol y dormir cuando se pone, y que únicamente come cosas específicas. Un longevity hacker es una persona común a la que le interesa estar sana y que evita intoxicarse bebiendo y fumando”.

Parece cuento de ciencia ficción pero Longevity Hackers, disponible en Apple Tv (60 pesos el alquiler) y Amazon (4.99 pesos), explora a profundidad los avances recientes en los efectos contra el envejecimiento y arroja luz sobre los desarrollos que veremos en los próximos 5 a 10 años. Estos avances retrasarán los efectos del envejecimiento y, eventualmente, detendrán ese proceso. Más de 70 científicos, expertos, inversores y celebridades explican cómo se logrará esto.

Marina de la Mora menciona: lo más realista es que podemos vivir hasta los 130 años, porque si alguien hoy comienza a hacer las cosas bien, a cuidarse, una persona que hoy tenga 50 años dentro de 30 habrá una explosión en la industria de la longevidad que me pueda permitir extender esa edad a 130, o sea lo importante es que comencemos a cuidarnos. Ahora suena muy descabellado que alguien pueda llegar a los mil años de edad, pero en el futuro quizás se logre .

Búsqueda de la inmortalidad

En el documental Longevity Hackers, dirigido por Michal Siewierski, quien además funge como coproductor junto a Rubén Figueres y la mexicana Marina de la Mora como productora asociada, destaca el talento latinoamericano en la creación de este documental de alcance global.

El actor estadunidense Edward Norton es el narrador de esta historia, y como menciona al inicio del documental: La búsqueda de la inmortalidad ha sido un tema recurrente en todas las civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad . La película explica por qué podríamos estar más cerca que nunca de alcanzar este objetivo.