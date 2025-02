Me parece que la Corte tendría que visualizar el gran debate que va a abrir sobre el reconocimiento del hacer sujeto de derechos a una persona no humana. Me parece que es ahí el porqué no avanza en mayor medida, no es porque pudiera decir que no es un tema importante, claro que es un tema importante y necesario , destacó.

La Suprema Corte tiene dos amparos por resolver en la Primera y Segunda Salas para dar mayor protección a la elefanta africana Ely, que se encuentra en cautiverio dentro de las instalaciones del zoológico de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Uno busca darle libertad para trasladarla a una reserva natural y el otro, cuya resolución fue aplazada el pasado miércoles, pretende darle mejores condiciones de vida en la zona que habita.

Si bien en Argentina, Brasil y Colombia existen este tipo de reconocimientos legales, señaló que se deberá ver cómo resolverá este caso la SCJN, porque implicará múltiples modificaciones en los ordenamientos jurídicos, más si se busca dar mayor defensa a los animales.