yer por la mañana un asaltante quiso arrebatarle sus pertenencias a una mujer en una entrada a la estación de la línea 12 del Metro (Insurgentes Sur y Félix Cuevas); lesionó a su víctima en el forcejeo y cuando varios efectivos policiales se presentaron en el sitio, los amenazó con un arma de fuego improvisada: una de esas artesanías calibre .22 que simulan ser un subfusil o metralleta , que consisten básicamente en un tubo de hierro adherido con abrazaderas a una tabla en forma de guardamanos y que son casi tan peligrosas para el usuario como para el objetivo al que apuntan. Poblanoshkas, les llaman, y se consiguen en el mercado negro a precios muy por debajo de los de una pistola de marca. Al verse en peligro, uno de los uniformados lo mató y el cuerpo quedó tendido en un charco de vidrios rotos, con un celular casi al alcance de la mano difunta y la Poblanoshka a un lado, a merced de los buitres de la nota roja. Era un tipo joven, y según la información filtrada por las autoridades, contaba con dos ingresos al reclusorio. La víctima del intento de asalto recibió atención médica y hasta donde se sabe se encuentra fuera de peligro (https://rb.gy/wxpoij).