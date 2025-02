S

e habla de la sabiduría de los dichos populares. En este caso se trata de un dicho que encuentra su origen en varios sitios de la Biblia e invita a preocuparse cada uno por sus intereses, lo que devendría en una armonía general en beneficio colectivo.

Los dichos populares no están sujetos a críticas desaprobatorias, sino que se les da por summum de sabiduría. En una interpretación de futuro condicionado. El dicho al que hacemos alusión sería cierto en el caso de los conflictos del momento entre México y Estados Unidos, pero no lo es.

La aplicación del dicho en este caso sería fallida. Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, siempre hay que decirlo, es incapaz de evitar que por su frontera sur se filtre todo tipo de elementos, principalmente fentanilo y migrantes indocumentados, lo que ese país considera fatal para sus intereses. Sencillamente el país más fuerte de la tierra es incapaz de proteger sus 3 mil kilómetros de frontera con México.

Por su parte México ha demostrado su incompetencia para sellar en favor de los intereses de Estados Unidos sus 3 mil kilómetros de frontera, como ellos lo exigen. Tal incompetencia nuestra es considerada por aquel país como el mayor de los agravios. ¡Exige que México cuide su frontera!

El diálogo telefónico que sostuvieron los dos presidentes el lunes 3 de febrero contiene la falsía de hacer creer que los dos presidentes confían en la viabilidad de lo prometido: ¡No te elevo los aranceles! , dijo Trump, ¡si tú haces mi trabajo llevando 10 mil soldados a la frontera y evitas con ello el paso del fentanilo e inmigrantes indocumentados!

Por su parte la señora presidenta Claudia Sheinbaum, haciendo un alarde de cumplimiento, antes de 24 horas inició la movilización de tropas hacia la frontera. Corriendo, pero llegarán las tropas a su destino, la Presidenta mostró visión, serenidad y energía.

Pronto se demostrará que ellas también fueron incapaces de parar el tráfico de drogas e inmigrantes. No es su especialidad, su género, su materia. Su número no garantiza eficiencia mientras la demanda estadunidense no ceje o el gobierno de Washington haga la tarea que le corresponde.