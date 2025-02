Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Viernes 14 de febrero de 2025, p. 13

El amor todo lo puede, es para siempre, es exclusivo, lo más importante y verdadero. Estas son algunas de las ideas en las que todos alguna vez hemos creído o aún creemos en torno al amor de pareja, conocido como el amor romántico.

De éste se desprenden diversos mitos: la media naranja, el príncipe azul y la fidelidad, señalan a La Jornada expertas en temas de género y sicología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Con motivo del Día del Amor y la Amistad, las doctoras Marisol Pérez Ramos, sicóloga social de la UAM-Iztapalapa y Paulina Uribe Morfín, subdirectora de Transversalización de Políticas Universitarias de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, coinciden en que este amor basado en estereotipos se desprende de una visión machista y patriarcal.

Pese a los avances del feminismo y a que ya se cuestionan esos supuestos, las expertas dicen a La Jornada que el amor romántico prevalece, y se refuerza a través de películas, y series, como las coreanas , dice Pérez Ramos.

Camila es una joven que durante un largo tiempo se sintió un fracaso en temas amorosos. A mi edad (28) mi madre ya nos tenía a mi hermano y a mí , y aunque no tiene pareja ni cree haberse enamorado, ahora comprende mejor que eso no es sinónimo de estar incompleta o de ser un fiasco en esas lides. No obstante, en fechas como ésta, algunas de esas certezas se tambalean, reconoce.