Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Viernes 14 de febrero de 2025, p. 13

El amor no tiene edades y tampoco precio. Los mexicanos que utilizan y pagan aplicaciones en busca de una pareja pueden desembolsar hasta dos mil 500 pesos al año en busca de su pareja ideal, dio a conocer The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Se trata de aplicaciones como Tinder, Bumble, Facebook, Badoo o Grindr, en las que hombres y mujeres buscan a su media naranja y deben pagar algunas suscripciones adicionales dentro de las apps si quieren tener beneficios o ser flechados con mayor rapidez.

De acuerdo con una encuesta de The CIU, divulgada a propósito del 14 de febrero, en México, al cierre de 2024, 15.1 por ciento de la población tiene una cuenta activa en al menos una aplicación de ligue .

Actualmente, 24.1 por ciento de los usuarios que tienen una cuenta activa en una de estas plataformas realizan en promedio pagos de 214.7 pesos mensuales por su uso , señaló The CIU.

De acuerdo con la consultora del mercado de telecomunicaciones las aplicaciones de ligue requerirían una revisión y mejoramiento de sus funciones de paga para ser más atractivas para los usuarios .

La encuesta titulada El amor en los tiempos de las telecom, indicó que el año pasado, 41.1 millones de mexicanos mayores de 20 años tiene una relación de pareja, y entre estos, 19 por ciento o el equivalente a 7.7 millones se conocieron gracias a una plataforma digital.

Según The CIU, 74.3 por ciento de los internautas afirmaron que celebrarán el 14 de febrero y los medios digitales serán sus aliados para hacer de ese día una ocasión especial.