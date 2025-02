Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Viernes 14 de febrero de 2025, p. 10

Víctima durante una década de Donato Vargas Jiménez, contra quien mantiene una denuncia por maltrato, amenazas y violencia sexual, la diputada federal Martha Aracely Cruz Jiménez (PT) consideró que no es la única mujer agredida por su ex pareja y el grupo político y de intereses económicos al que él pertenece en el gobierno de Oaxaca.

En entrevista con La Jornada, aseguró además que la desaparición de la activista y abogada Sandra Estéfana Domínguez Martínez, ocurrida el pasado 4 de octubre en San Juan Cotzocón, región mixe, fue porque se atrevió y me acompañó aun sabiendo lo que implicaba para ella respaldar a una víctima. Y a veces digo que por mi culpa la levantaron .

Refirió que ha entregado al gobernador Salomón Jara capturas de pantalla de los chats en WhatsApp donde Vargas, coordinador de los delegados de Paz del gobierno, y otros funcionarios, incluido el entonces diputado Azael Santiago Chepi (Morena), actual enlace de la Secretaría de Educación Pública con el Congreso, compartían imágenes y comentarios sexuales de mujeres mixes. Estas fotos se las mostré al gobernador y aun así no ha hecho nada. Se lo dije a Mario Delgado (titular de la SEP) y me pidió pruebas de Azael; se las voy a enviar , afirmó.

La diputada entregó a este diario alguna de esas fotografías y comentó que se ha acercado a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, para exponer su situación, porque persiste la persecución de grupos relacionados con Vargas Domínguez, que se agudizaron desde abril de 2023, cuando en conferencia conjunta con Sandra Domínguez denunció que Vargas la golpeó, la amenazó con herirla con un machete e incluso arrojarle ácido.

Durante la conversación, reveló un episodio de acoso sexual de parte del actual secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero, después de una reunión en el hotel Sevilla Palace, en la Ciudad de México.

“En la campaña, gente de Donato me quiso golpear en Ocotlán; sabían la hora de salida de mi casa, el vehículo que conduzco, los sitios que frecuento. ‘Cuídate’, me advirtieron; a mi casa se presentó un tal Oaxaco, quien me advirtió: ‘bájale de güevitos o te va a llevar la chingada’. A mi hermana la encañonaron una noche que regresaba de la Ciudad de México.

Primero no querían darme medidas cautelares, pero creo que por la dimensión del caso me buscaron. La Guardia Nacional me contactó, pero no he aceptado la protección, porque si algo me pasa ni ellos van a poder evitarlo y sé de dónde vendría: aquí nada más son el gobernador, Jesús Romero y Donato Vargas. No hay más , dijo.

Cruz Jiménez mostró capturas de pantalla del contenido que se compartía en el chat de WhatsApp denominado Megapeda, revelado por Sandra Domínguez antes de su desaparición.

Se presentó una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado que, junto con la de violencia sexual y amenazas, está congelada, dijo.

El creador del grupo fue Huberto Santos Ramírez, quien ya no pudo ser candidato a diputado local cuando Sandra reveló el chat. En su lugar, el abanderado fue Pablo Díaz, primo de Donato Vargas, aunque también estaba en el grupo, igual que Azael Santiago Chepi , detalló.

–¿Se refiere al ex secretario de la sección 22 de la CNTE?

–Sí. En la reciente plenaria del PT con el secretario Mario Delgado, le comenté de Azael y me dijo: dame una prueba . Le respondí búscala en la fiscalía , pero se la voy a mandar, están en mis archivos.

Recordó que el 9 de enero de 2020, Donato Vargas la golpeó en el hotel Casa Regina, propiedad de Jesús Romero, en Mitla. “Yo estaba en el piso y me advirtió: ‘si te atreves a denunciarme, te voy a machetear y a quemar con ácido’”. Me rompió el teléfono, pedí prestado el del hotel al encargado para llamar a mis familiares, que me alcanzaron en la ciudad de Oaxaca.