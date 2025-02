El Partido Humanista, con aviso de liquidación en abril de 2016, aparece en el informe con nueve procedimientos laborales abiertos y nueve archivados; Encuentro Social, en la misma situación pero en agosto de 2019, tiene seis procesos vigentes (cuatro laborales y dos mercantiles); Encuentro Solidario, con reporte de ese tipo en enero de 2022, con 20 juicios en marcha con distintos acreedores (una demanda mercantil y 19 laborales); Redes Sociales Progresistas, declarado sin registro en febrero de 2022, tiene cuatro casos civiles, mientras que Fuerza por México, que perdió el registro en la elección de 2021, no ha concluido dos litigios promovidos por la persona interventora; tiene en contra dos laborales y tres penales.

En esa lista están amigos o derivaciones de los membretes que tienen juicios abiertos e incluso han pasado por encima de los interventores asignados para el proceso de extinción, al hacer movimientos administrativos y financieros no autorizados.

Los protagonistas de esas organizaciones o personas vinculadas a las directivas aún no terminan de rendir cuentas, pero están apuntados ante el árbitro electoral para constituir nuevos partidos.

Del PRD, que perdió su registro el año pasado, apenas se recaba información de sus acreedores y se le solicitó el reintegro de los bienes que quedaron bajo resguardo de algunos ex colaboradores partidistas .

En el reciclaje de protagonistas, la organización que busca constituir el partido Somos México es impulsada por ex funcionarios del INE y por ex dirigentes del PRD, al igual que Ciudadanos Unidos, auspiciado también por ex perredistas.

Los que repiten intentos son México Contigo, y que antes lo hicieron para Fuerza por México, del líder sindical morenista Pedro Haces; Muro y México Republicano, de los promotores de Redes Progresistas, ligado con el yerno de la ex lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo. Lo mismo ocurre con grupos apoyados por iglesias evangélicas, antes Encuentro Social y Encuentro Solidario.