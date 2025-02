Los que se robaron los fondos de vivienda de los trabajadores fueron ustedes , les respondió la ex panista y ahora senadora de Morena Judith Díaz, quien subió a tribuna acompañada por otras senadoras del guinda, que llevaban grandes pancartas alusivas a la corrupción de gobiernos priístas y panistas.

Uno de los cartelones decía: Infonavit trianguló mil millones de pesos al ex presidente Felipe Calderón . Y otro: Obras del Infonavit en tiempos de Fox y Calderón , con la foto de una unidad habitacional abandonada y en ruinas.

A los opositores les disgustó la creación de la empresa filial que construirá viviendas para quienes perciben menos de tres salarios mínimos. No estará sujeta a rendición de cuentas ni a ninguna supervisión , sostuvo la priísta Mely Romero.

La morenista Guadalupe Murguía pidió a la oposición dejar de mentir. Repitió que esa filial será supervisada por la Auditoría Superior de la Federación y sólo se le asignará 0.55 por ciento de los recursos del Infonavit, que son cerca de 12 mil millones de pesos.

La subcuenta de vivienda de los trabajadores no corre ningún peligro, no se tomarán recursos para la filial , subrayó, y en cambio hizo notar que no habrá más créditos impagables, ya que el Infonavit dejará de actuar como banco y retomará su función social.

Con la insistencia de los panistas de que la reforma es un atraco , el debate se tornó ríspido. A los opositores les molestó mucho que ahora tenga voz y voto el director del instituto en la asamblea general y el consejo de administración.