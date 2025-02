Fabiola Martínez y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 14 de febrero de 2025, p. 3

La ex presidenta de la sala especializada del TEPJF, Gabriela Villafuerte, renunció a su candidatura para contender para un asiento en la Sala Superior de este tribunal.

En una carta entregada este jueves al INE, manifestó coincidencias con los argumentos expresados por el Poder Judicial de la Federación, cuyo comité de evaluación desistió de este trabajo, por orden de un juez de amparo.

Producto de los acontecimientos que son del dominio público y que nos pueden gustar o no, me parece nítido que el Poder Judicial de la Federación determinó no avalar candidatura alguna, con todas las consecuencias que ello implica , indicó Villafuerte.