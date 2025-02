G

yörgy Márkus (GM) empieza la última sección del capítulo 3 de Dictatorship over Needs, el último de los tres capítulos que él redactó (St. Martin Press, Nueva York, 1983), libro del cual son coautores Agnes Heller y Ferenc Fehér, señalando que, a pesar de las dificultades empíricas y conceptuales, para trazar las fronteras del grupo corporativo gobernante, y de los mecanismos que permiten una identificación vicaria con el poder a quienes están realmente fuera del mismo, nada puede eliminar ni disfrazar la oposición de intereses entre aquellos que monopolizan todas las formas de autoridad pública y gozan de los privilegios económicos, sociales y culturales consiguientes, que ejercen en su actividad el dominio del aparato sobre toda la sociedad, de quienes no tienen voz en los asuntos cotidianos de la vida social, sino que dependen, incluso en sus actividades privadas, de decisiones tomadas por otros . En los casos centrales no hay nunca dificultad alguna para hacer esta distinción. Incluso el grupo de trabajadores productivos concebidos de manera estrecha, no pueden designarse con el término de ‘clase obrera’ en el sentido de que ésta tiene en las teorías marxistas del capitalismo. Mientras en el capitalismo las clases antagónicas están conformadas por individuos que son libres de perseguir sus intereses individuales y colectivos, en los países socialistas de Europa oriental (PSEO) los productores directos no tienen oportunidad real alguna, ni posibilidad formal o derecho, para articular sus propios intereses. Los miembros del aparato se conciben como los autodesignados representantes de sus mejores y reales intereses, y cualquier duda sobre su derecho a esta representación equivale a una rebelión abierta, señala GM, quien dice que no niega que esta relación en los PSEO sea una forma histórica específica de antagonismo social. La apropiación del excedente social por el aparato como entidad corporativa se sitúa en agudo conflicto tanto con las preocupaciones materiales y los intereses a largo plazo de los trabajadores productivos y de la mayoría gobernada de la población. Y esta oposición de intereses no permanece inconsciente. “La experiencia del conflicto entre ‘ellos’ y ‘nosotros’ influye en la conducta de los productores en sus lugares de trabajo. Desaceleraciones deliberadas de la producción, ausentismo, maltrato de la maquinaria, hurto de materiales y herramientas, etcétera, son formas cotidianas de resistencia, de lucha guerrillera contra el aparato, para expresar sus intereses. Así que si uno usa el concepto de clase en su sentido amplio y vago, hay buenas razones para concebir las sociedades tipo soviéticas como una nueva forma histórica de sociedades de clases. No hay ninguna sociedad moderna en la cual las masas rebeldes podrían contar con el apoyo abrumador, o al menos simpatía, de toda la población (excepto los miembros del aparato) como en los PSEO”. Las crisis suelen sofocarse con asistencia, o la mera amenaza de ella, de tropas del exterior.