uauhtémoc Blanco ha sido acusado de varios delitos. ¿Debe el Congreso quitarle el fuero para que sea juzgado como cualquier ciudadano? Es el tema del sondeo de esta semana en redes sociales. Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

Votaron 5 mil 466 personas. De X, (Twitter) 2 mil 177; de Facebook, 843; de El Foro México, 264; de Threads, 141; de Instagram, 241, y de YouTube mil 800. Utilizamos la app SurveyMonkey, permite votar y emitir opiniones.

X (Twitter)

Debe ser tratado como cualquier ciudadano, los delitos de los que se le acusan son graves, así que enfrente a la ley, él dice que son mentiras. El que nada debe nada teme.

@freyre66 /Coacalco

Tener fuero es como ser delincuente con licencia para delinquir.

@mvargasmtz5 /Ciudad de México

Al vivir aquí en Morelos, sabemos de primera mano cómo es de cuestionable la honorabilidad de Cuauhtémoc Blanco cuando fue gobernador. En seis años no hizo nada por el bienestar y progreso del estado. Claro que se le debe investigar para saber qué hizo con el presupuesto en su periodo. Acumulado a los tres años que fungió como alcalde en Cuernavaca.

@Alma_D_Nadie /Cuernavaca

No entiendo cómo llegó a ser gobernador. Ignorante, diría casi casi analfabeto.

@rubiodesilva /Ensenada

Si en verdad es culpable de lo que se le acusa, que sea juzgado.

[email protected] /Monterrey

Facebook

A ver si hace una cuauhtemiña frente al juez... más interesante sería si el juez fuera uno de los elegidos en la nueva reforma judicial...

@Rubengarciae /Guanajuato

¡Bajo pruebas contundentes, aplicar la ley!

José Navarro Flores /Aguascalientes

El Foro México

Si delinquió, que se le procese como a cualquier ciudadano, ya basta de impunidades; de hecho, ningún representante popular electo debería tener fuero.

José García /Los Cabos

El señor Blanco ha sido producto de manipulación propagandística; primero en lo deportivo, 100 por ciento Televisa; después por unos vivales de un partido político patito en Morelos, más adelante y muy reprobable, por Morena. Tiene varias acusaciones a las que debe responder ante la justicia, ¡basta de solapar pillerías y otorgar impunidad! Como solemos expresarnos a nivel de banqueta: ¡estamos hasta las margaritas de gente sin escrúpulos.

Manuel Muñoz Velázquez /Durango

Debe ser juzgado como cualquier ciudadano, lo curioso es la celeridad con que el hoy ex fiscal Carmona integró las carpetas de investigación. ¿Por qué no lo había hecho en los más de cinco años que estuvo en ese puesto?

Javier Mireles /Guanajuato

Instagram

Defraudó la confianza de López Obrador. Es un traidor a la 4T.

Leticia Sánchez Lima /Cuernavaca

Debe ser juzgado si hay pruebas para ello, pero ya basta que la justicia sea aplicada de acuerdo con el ruido mediático.

Andrés Gutiérrez González /Tijuana

Aunque haya sido un deportista famoso, como político se ha excedido y si requiere un castigo, que lo cumpla.

Juan Oropeza /Coacalco

Threads

A esta persona lo deben desaforar en forma inmediata, ya que desde que el PES lo nombró candidato al gobierno de Cuernavaca, por 8 millones de pesos, demostró que era una persona sin conocimientos básicos de política, le gustaron el dinero, la farándula, etc. Los resultados de su gestión en esa población fueron desastrosos. Como gobernador por Morena fue un fraude, desvíos millonarios del erario, liga con el narco, intento de violación a su media hermana, etc. Que lo procesen.

Federico Martínez /Naucalpan de Juárez

No hay información suficiente y, hasta donde he leído, lo acusa el ex fiscal de Morelos, alguien que reiteradamente ha violado la ley. ¿No será sólo una maniobra distractora? Pero pido que se investigue a Blanco y se aclare su caso.

José Luis Martínez /Tultitlán, estado de México

Lo principal es aclarar si realmente existen esos delitos, que no sea venganza del ex fiscal corrupto.

Francisco Figueroa /Oaxaca

