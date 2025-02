Milei cancela concierto con amenaza policial

l no señor presidente de Argentina, Javier Milei, sí cachivache presidente del país, y su séquito del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, prohibieron el 12 de febrero un concierto del joven Milo J. en el Espacio de la Memoria en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, donde la dictadura militar de Videla et al, 1976-1983, torturó, mató y desapareció a más de cinco mil patriotas del campo nacional y popular –una de las víctimas, abuela del artista–.

Se habían reunido 20 mil jóvenes pacíficamente para disfrutar la música y el canto cuando el régimen, con una parafernalia policial, amenazó con reprimir a los asistentes si el evento se realizaba.

Esta es la libertad que clama el aprendiz de dictador. Son momentos de Resistencia. Con mayúsculas, como en 1955.

Miguel Socolovsky

Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, no ha cumplido su promesa

Conocí al ingeniero Salomón Jara hace muchos años cuando caminaba por tierras costeñas organizando a los pueblos para defender sus derechos. Mi padre –hoy anciano– luchó junto a él. Entonces Salomón Jara decía ser un luchador social.

Pasaron los años y cada uno siguió su camino en sus respectivas trincheras, yo me di a la tarea de organizar a las mujeres pobres de mi región y formamos Miuco (Mujeres indígenas y afros unidas por el bien de la costa oaxaqueña).

Cuando el ingeniero Salomón fue candidato a gobernador y llegó al poder, Miuco lo buscó y le solicitó audiencia durante dos años para plantearle nuestras necesidades, pero nunca quiso recibirnos.

Con su secretario de Gobierno, Jesús Romero López, acordamos hace un año otorgar con un programa gubernamental 100 techaditos de lámina para 100 familias pobres.

Nos hizo entregar toda la papelería, subimos y bajamos oficinas y cumplimos en tiempo y forma con todos los requisitos. Pero cual fue nuestra sorpresa, que el pasado 22 de enero, el subsecretario de Gobierno Angelino López nos comunicó que el gobernador estaba muy enojado con Miuco y que no cumpliría su compromiso.

Ese es el verdadero rostro del gobernador de la Primavera Oaxaqueña al cual le exigimos una entrevista para conocer de su viva voz, lo que sus subalternos nos han informado.

Aprovechamos el espacio para solicitar al pueblo de México su apoyo para hacer realidad la construcción de los 100 techaditos mencionados.

BanCoppel: 10466687389

Alicia Santos Flores

Llama a la resistencia ante la injerencia de Donald Trump

Donald Trump, en su afán esquizofrénico de dominar al mundo, patea el tablero del ajedrez, socava los acuerdos diplomáticos entre las naciones, amenaza, chantajea con la intención de mantener bajo su control los gobiernos de diversos países.

En el caso concreto de nuestra nación llamamos a cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum, para así defender nuestra soberanía, la autodeterminación y también nuestros recursos naturales. Sólo el pueblo salva al pueblo. En tiempos pasados el neoliberalismo promovido por Margaret Thatcher y Ronald Reagan llevó a millones de mexicanos a la pobreza extrema. Situación que hoy no debemos permitir para los pueblos de América Latina.