En Estados Unidos tuvimos como residentes de la Casa Blanca a Harry S. Truman (1945-1953), Ronald Reagan (1981-1989) o George W. Bush (2001-2009), que cuando Israel se negó a obedecer y excedió lo considerado decente y honorable, según las políticas estadunidenses, los mandatarios lo llamaron a disciplinarse, pero ni Joe Biden ni Trump lo hicieron , aseveró.

A la pregunta sobre la importancia que tuvo el intelectual palestino-estadunidense Edward W. Said, que aparece referenciado en el último libro de Tariq Ali llamado You Can't Please All: Memoirs 1980-2024, el autor mencionó que en sus frecuentes charlas sobre Palestina, Said pensaba en la solución de un solo Estado como la única forma real de resolver la cuestión, con igualdad de derechos para todos sus ciudadanos, incluidos hombres, mujeres, judíos, no judíos, etcétera.

“Si se observa el abierto genocidio en Gaza durante el último año, y se añade lo que está ocurriendo ahora en Cisjoradania reocupada, creo que la solución de dos estados es imposible. Sin embargo, la solución de un Estado se ha vuelto casi utópica. La realidad que enfrentan los palestinos es muy complicada, con casi 70 por ciento de la población en Israel apoyando a Netanyahu y un gran número de ciudadanos sionistas que salen a la calle y gritan una vez más: ‘¡maten a los árabes!’, al igual que muchos fascistas alemanes gritaban: ‘¡maten a los judíos!’”, remarcó.

