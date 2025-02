Alfredo Valadez Rodríguez

Viernes 14 de febrero de 2025, p. 24

Zacatecas, Zac., El gobierno de Zacatecas comenzó ayer en la capital del estado la construcción del viaducto elevado, polémica obra impugnada por asociaciones civiles, colegios de profesionistas, empresarios y comerciantes, que tendrá un costo de 3 mil 652 millones de pesos, en un pequeño tramo de los bulevares Adolfo López Mateos y Héroes de Chapultepec.

La primera etapa se inició con la perforación de uno de los pozos donde se colocarán los pilotes de concreto a una profundidad de 16 metros –en total serán 56–, los cuales sostendrán la estructura sobre la que correrá la vialidad de cuatro carriles, con una longitud menor a cuatro kilómetros y medio.

Las autoridades estatales arrancaron con los trabajos sin contar con los permisos del municipio, cuyo alcalde, el panista Miguel Varela Pinedo, denunció que no se acataron 42 requisitos del Reglamento de Construcción local.

La administración del morenista David Monreal Ávila tampoco dio a conocer a la ciudadanía ni a los medios de comunicación si obtuvo dos licencias que esperaba de la Federación para empezar con las labores.

Se trata del aval de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y del dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia, consistente en la declaratoria de zona de monumentos históricos para la capital de la entidad, donde se demostraría si el viaducto elevado interfiere o no con la imagen de la ciudad.

La noche del pasado miércoles, cerca de las 22 horas, José Luis de la Peña Alonso, titular de la Secretaría de Obras Públicas del estado, grabó un video que se difundió en redes sociales de la dependencia; en pocos segundos presumió el arranque de los trabajos del polémico segundo piso, proyecto que fue licitado y su fallo emitido en enero de 2024.

La ganadora del concurso fue la empresa HYCSA (del estado de Tabasco), en asociación con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, del diputado morenista Pedro Haces. No obstante, no iniciaban las labores, entre otras cosas, por no contar con los permisos municipales y federales.

Además, ante el rechazo generalizado de un importante sector de la opinión pública zacatecana, en junio de 2024 el gobernador David Monreal se comprometió a someter la realización del viaducto a una consulta pública, para que los ciudadanos decidieran, pero este mecanismo –cuya práctica está contenida en la Constitución Política de la entidad– nunca se efectuó.