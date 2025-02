Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 14 de febrero de 2025, p. a10

Jessica Nery Plata lleva más de un año en espera de poder concretar una pelea para defender su título minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Su caso revela la situación actual del boxeo femenil mexicano, el cual pasó de ser referente internacional a tener ahora sólo cuatro campeonas mundiales, quienes suelen lidiar con bajos sueldos y la falta de apoyo por parte de los promotores.

Todavía me tocó una época donde era común ver a nuestras compañeras tricolores exponiendo sus títulos aquí en México, eran programadas en las peleas estelares y la gente se emocionaba por ver el boxeo femenil, ahora somos de relleno. Ya no recibimos ese apoyo, falta proyección para nosotras; en lo personal incluso soy agente libre , dijo en plática con La Jornada.

México presumía en 2017 a 11 monarcas mundiales. Hoy, la diferencia es grande, sólo tiene a cuatro con Yamileth Mercado (peso supergallo del CMB –Consejo Mundial de Boxeo–), Asley González (supermosca –CMB–), Lourdes Juárez (minimosca –CMB–) y Jessica Nery (minimosca de la AMB), además de la mexicana-estadunidense Gabriela Fundora (monarca unificada de peso mosca).

Pareciera que todo cambió en la última década para las peleadoras mexicanas, quienes pasaron de encabezar funciones a buscar espacios a cuentagotas para subir al ring.

Nery, de 30 años, es uno de los talentos que surgió justo en el llamado boom del boxeo femenil nacional que se vivió hace una década, cuando Ana María La Guerrera Torres, Jackie Nava y Mariana Juárez robaban reflectores en los cuadriláteros por su buena técnica pugilística.

En ese entonces, Nery comenzaba a despuntar en los encordados como la promesa del boxeo nacional al ser campeona mundial juvenil minimosca. Todo bajo la guía de su padre Óscar Nery, con quien entrenaba en las calles de la delegación Venustiano Carranza, cerca del mercado de Jamaica, donde trabaja de vendedora.

Sin embargo, pese a alcanzar la élite en la última década, los ingresos nunca fueron lo suficientemente redituables. En más de una ocasión debió exigir a los promotores que cumplieran con los contratos firmados, tanto en el número de peleas como en el sueldo acordado.

A muchas personas les ha ido bien al tener un promotor, pues han recibido el apoyo como tal, pero en mi caso ha sido todo lo contrario. Firmé con dos empresas, en su momento me apoyaron, pero después todo se complicó y debía exigirles, casi rogarles para que me ayudarán o me programaran en alguna función. Peor aún, querían pagarme menos de lo acordado en los contratos , relató.

Las diferencias con los promotores la llevaron a buscar el camino de la agencia libre, con todas las complicaciones que esa decisión implicaba. Podría buscar sus propias peleas y rivales acorde a lo más conveniente, pero en la mayoría de los casos subiría al ring sin protección pese a ser campeona mundial.