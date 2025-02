Durante la manifestación, María Vargas –quien se define como defensora del territorio–, aseguró que “no ha habido consulta, porque no se realizó la consulta indígena como indica la legislación nacional e internacional; los pobladores no conocemos el proyecto, los estudios de mecánica de suelo, impacto ambiental, de factibilidad y disponibilidad de agua, ni de movilidad.

“Enfrentaremos un proceso de gentrificación porque el cobro del predial y el servicio de agua potable va a subir, y claro que vamos a ser perjudicados, por eso acudimos a la Comisión de Derechos Humanos.