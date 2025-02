Con la consigna reo que no trabaje, no come , la diputada del PAN en el Congreso capitalino, América Rangel Lorenzana, presentó una iniciativa de reforma para establecer el trabajo obligatorio de los internos sentenciados en los centros penitenciarios.

Propuso que laboren en el mantenimiento de las mismas instalaciones o en maquilas que se instalen dentro de los penales mediante convenios con empresas privadas.

Para quienes critiquen esta propuesta diciendo que esto es inhumano, les respondemos con la realidad, ¿qué es más inhumano?, mantener a alguien en la ociosidad o darle la oportunidad de redimirse, de aprender y de aportar , argumentó.

Adicionar artículo

La iniciativa prevé reformar la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para adicionar una fracción al artículo 5, relativo a los derechos de los sentenciados, que dice: “Realizar trabajos remunerados durante la extinción de su pena, siempre que ello no ocasione riesgos a la seguridad del centro penitenciario, adecuado a sus capacidades físicas, sicológicas y criminológicas.

Adiciona en el artículo consecutivo sobre las obligaciones de los sentenciados aportar con recursos de su trabajo remunerado para su manutención , y en el artículo 95 el carácter obligatorio del trabajo penitenciario.