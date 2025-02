E

s muy probable que las empresas que hoy producen acero y aluminio en México no logren absorber, sin mayores dificultades, los incrementos de precios inducidos por los nuevos aranceles decretados por Donald Trump. Para ello cuentan tan sólo –debido a los ínfimos salarios que pagan– con un margen de utilidades que hasta hoy era holgado. Sin embargo, si las exportaciones de México y Canadá no son eximidas de esta medida, el principio general del T-MEC –el acuerdo para la libre circulación de bienes, productos y capitales– quedará puesto severamente en duda. Siempre resulta útil recordar una advertencia de Henry Kissinger al respecto: Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso; pero ser su amigo es fatal .

Las críticas al giro proteccionista de Washington retornan siempre al mismo argumento: los verdaderos afectados serán los consumidores y, con ello, la economía estadunidense en general. En rigor, se trata de una verdad a medias; la otra mitad en cambio, la no dicha, anticipa acaso el fenómeno opuesto. Decretar aranceles sostenidos a ciertos productos –como acero y aluminio– difícilmente traerá de regreso a empresas que se marcharon, pero (bajo ciertas circunstancias) puede propiciar una demanda interna que estimule la expansión de la industria y del empleo locales. Carlos Slim lo explicó con bastante claridad en días pasados. En las últimas tres décadas, en EU sólo se (re)invirtió 20 por ciento del capital activo en la industria, mientras que en China e India esta cifra alcanzó frecuentemente 50 por ciento. A lo cual cabe agregar otro dato esencial: en ese lapso el salario promedio en la unión perdió 40 por ciento de su valor real, mientras las utilidades bursátiles aumentaron ¡420 por ciento! ¿Cómo explicar esta abismal distancia?

Para mi gusto, la única teoría sensata que logra dar cuenta de la dimensión de esta brecha fue redactada, hace más de un siglo, por Rosa Luxemburgo bajo la noción de la acumulación ampliada de segundo orden (y después perfeccionada por sus seguidores). Existe un mecanismo a través del cual es posible evitar la tendencia a la caída de la tasa de ganancia: trasladar a otros mercados no mercancías sino empresas enteras, siempre y cuando los dividendos regresen a casa para ser invertidos en la ampliación del mercado laboral. No hay que olvidar que los males más radicales que afectan a la valorización del capital provienen no de la escasez, sino de la peculiar forma en que multiplica la abundancia. La metáfora que mejor describe esta contradicción no es la sequía sino el diluvio.