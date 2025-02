Fernando Camacho y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 13 de febrero de 2025, p. 8

El próximo miércoles, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados analizará la posibilidad de retomar la solicitud de desafuero contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, así como votar si acepta a trámite la del ex gobernador morelense Cuauhtémoc Blanco, actual diputado de Morena, y la de dos ex legisladores de Baja California Sur, también del partido guinda.

Luego de que ayer participara en una reunión de dicho organismo legislativo, su presidente, Hugo Éric Flores, indicó que el acuerdo fue citar a una sesión ordinaria para desahogar los expedientes que están pendientes .

En el caso de la solicitud de desafuero entregada la semana anterior por la Fiscalía de Morelos contra Blanco –quien fue señalado por su media hermana por el supuesto delito de intento de violación–, el legislador morenista señaló que se encontraron algunas inconsistencias técnicas , por lo que pedirá que se entregue información adicional antes de avanzar en el expediente.