Jueves 13 de febrero de 2025, p. 7

Ayer, desde temprana hora, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo apremió al Senado a aprobar la reforma a la Ley del Infonavit con las modificaciones hechas en la Cámara de Diputados.

Su llamado lo realizó un día después de que el coordinador de los senadores morenistas, Adán Augusto López Hernández, se reunió en privado con representantes de organismos empresariales y sindicales que plantearon algunas observaciones a la minuta.

Ya se aprobaron modificaciones en la Cámara de Diputados, y esas son las que, desde mi perspectiva, deben aprobarse en el Senado. Ya no más , consideró la mandataria durante la mañanera.

Señaló que es muy importante que el Infonavit ya tenga su nueva estructura y la posibilidad de hacer viviendas, y que los 2 millones de deudores puedan ver sus beneficios con esta ley .

En otro tema, afirmó que “es deseo del pueblo que no haya nepotismo y también quiere no relección… No fue un invento mío”.