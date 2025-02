Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Jueves 13 de febrero de 2025, p. 6

A las voces que critican que las obras prioritarias del gobierno federal sean asignadas al Ejército, el general Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Militares Felipe Ángeles, les respondió desde el Senado que ni realizan tareas ajenas a la función castrense ni invaden la labor de empresas privadas.

Sabemos que es común que la sociedad se pregunte por la presencia del Ejército en estas obras de infraestructura. Sin embargo, vamos a continuar participando, ¿hasta dónde?, hasta donde la sociedad lo necesite, hasta donde la Presidenta lo instruya y hasta donde la Constitución lo permita , subrayó.

Al participar en el foro ferroviario República Conectada, expuso que han estado a cargo de la construcción del Tren Maya y otras obras insignia de la 4T porque “hacemos proyectos de ingeniería con recursos técnicos, humanos y materiales propios, a bajo costo, con calidad y rapidez, y participamos en toda la cadena completa.

Nosotros no cobramos utilidad, no venimos por indirectos, trabajamos a bajo costo y hacemos obra estratégica de seguridad nacional; ahí la diferencia. No andamos haciendo centros comerciales, complejos habitacionales, tiendas y restaurantes, andamos en otra historia , expuso.