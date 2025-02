Fabiola Martínez y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 13 de febrero de 2025, p. 5

El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió la lista de candidatos de los comicios judiciales, la cual incluye los nombres de 3 mil 801 personas; a esta base de datos se agregarán los juzgadores con pase directo, es decir, quienes están en funciones y decidieron participar en la contienda del domingo primero de junio.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acudió al INE a entregar las carpetas y en ese contexto advirtió que nada ni nadie detendrá esta elección histórica; criticó a los integrantes del Poder Judicial que al oponerse a la reforma constitucional de este ámbito han sido –dijo– los principales antagonistas y han actuado con burlas y desparpajo . A ellos advirtió que en materia electoral no valen los amparos.

“Desconozco cualquier fallo contrario al marco constitucional, desconozco la actitud facciosa de ministros que quieren plantear que ellos son la Constitución... No, no es desacato, lo que ellos están decidiendo es ilegal. La Corte es intrascendente… La Corte tiene que resolver en base al marco constitucional. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo reconocer que no procede un amparo contra un proceso electoral?”, comentó a la prensa.

Antes, en el acto protocolario, puntualizó que son mil 416 candidatos postulados por el proceso de selección a cargo del Poder Legislativo; mil 430 del Poder Ejecutivo y 955 del Poder Judicial.

Los de pase directo –citados por Fernández Noroña– son 195 jueces en funciones, 195 magistrados, 11 interinos del Consejo de la Judicatura y 21 jueces.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, acompañada por cinco de sus colegas y la secretaria ejecutiva del órgano, mencionó que los enviados del INE ya están en campo en busca de 13.9 millones de ciudadanos, entre quienes saldrán los funcionarios de casilla.