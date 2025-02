Sólo en el entorno de la docencia, el maestro no para. Textualmente, no para.

–Sigo en eso. Me gusta mucho el swing, con un jazz que va a la creatividad del momento. Te lo menciono, porque lo que yo compongo se parece mucho a los standards: la melodía es la guía, pero no un arreglo determinado. Ése es el tipo de jazz que me gusta. Una misma canción mía a veces la toco en swing, a veces, en lugar de en 4, la toco en 3; o a veces la paso a un ritmo brasileño o a un ritmo cubano. Utilizo mis canciones como si fueran standards. Y creo que el estilo de mis temas va por ahí: canciones no muy largas, melodías que duran unos 40 segundos y lo demás es improvisación.

–Has estado tocando con tu hijo.

–Sí, Emiliano, que es un pianista fabuloso y un extraordinario compositor de música clásica. También es el pianista y uno de los arreglistas de Natalia Lafourcade desde hace cuatro años.

–¿Qué edad tiene?

–Tiene 22.

–¿Qué haces con él?

–Cosas a cuatro manos. Ahorita estamos tocando sinfonías de Beethoven y de Mozart. Y queremos poner más sinfonías a cuatro manos. También empezamos a componer música y acabamos de hacer el primer estreno en el Cauz, tocando la Sinfonía # 2 de Beethoven, y nos fue muy bien. En alientos haré dúos con Raúl Gutiérrez, el chileno de sax y clarinete; y con el saxofón de Arturo Caraza, que ahorita está como profesor en Jazzuv.

–¿Hay algo más en música clásica?

–Un dúo con la violinista Sabina Moreno, con sonatas de Beethoven y de Mozart, y algunos tríos de Haydn.

–Es música clásica.

–Sí. Son del siglo XVIII ¿no? Y como también estoy escribiendo composiciones clásicas, este febrero voy a estrenar El único lugar, para corno francés y piano, con el cornista Isaac Carmona. Con el grupo Flor de Alhelí estoy haciendo música para niños. Todo esto me enriquece y me hace sentir que la música sirve para algo mucho más grande de lo que he visualizado en mi vida. No sólo es tocar y que te aplaudan y que todo salga bien. Ir un poquito más allá de sólo el evento musical… poder aportar algo a la comunidad, poder abrir mundos para la gente que te escucha. Que esto produzca energías de colaboración, de un mundo menos competitivo, más… de apoyo.

–Para que la comunidad sea más comunidad.

–Exactamente.

