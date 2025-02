I

mpulsor y cómplice de Cuauhtémoc Blanco Bravo en Morelos, Hugo Éric Flores Cervantes ha anunciado que a mitad de la próxima semana se abordarán cuatro casos susceptibles de desafuero legislativo, entre ellos el del propio ex futbolista (que a estas alturas parece gozar de un manto de impunidad expresamente extendido desde las alturas de la 4T) y el de Alejandro Moreno Cárdenas, el zigzagueante priísta que entre negociaciones cupulares se ha mantenido ajeno a la acción penal que le correspondería.

Gerente que fue del negocio llamado Partido Encuentro Social, luego Solidario , de presunta raigambre evangelista, proponente en 2018 del ex futbolista para gobernador, Hugo Éric Flores actualmente forma parte de la bancada de Morena en San Lázaro. A pesar del evidente conflicto de intereses que tiene en el caso de Cuauhtémoc Blanco (de quien se deslindó en enero de 2023, acusándolo de traición), asegura que no se excusará de tramitarlo, lo cual puede ser una maniobra instruida a Flores, quien fue superdelegado federal con Cuauhtémoc como gobernador, para alargar el litigio, facilitar objeciones y dejar que pase el tiempo y nuevos escándalos desplacen el del ex jugador profesional de futbol.

A Flores, como a Blanco, se les señala como piezas de necesaria investigación en diversos rubros de corrupción y abusos en Morelos. Hoy, por ejemplo, ante las oficinas de la Fiscalía General de la República habrá a las 11 horas una conferencia de prensa, en el contexto de la jornada global denominada ¡Justicia para Samir Flores Soberanes! Seis años de impunidad .

Por cierto, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (conocido como Willy) tiene un extravagante lugar en la historia política de Chiapas, no sólo por haber sido gobernador interino durante siete días sino, en especial, por haber sustituido durante esa semana al mandatario que había sido elegido para todo el sexenio, Manuel Velasco Coello, y luego ser relevado ¡por el mismo Velasco Coello, hasta terminar el periodo constitucional correspondiente!

El anómalo episodio se produjo en 2018 porque Velasco Coello, conocido como El Güero, había renunciado al gobierno de Chiapas (el Congreso estatal declaró que la solicitud de licencia indefinida era entendida como renuncia) para asumir una senaduría de representación proporcional, logrado lo cual, una semana después, el primer gobernador del país llegado al cargo a nombre del partido de las cuatro mentiras (PVEM) decidió regresar a Tuxtla Gutiérrez (en el Senado, con Monreal al mando, se retorció lo necesario para que tal entrar, salir y regresar fuera posible) y así cubrirse las espaldas durante el tramo que le faltaba, habida cuenta de que de manera provisoria había modificado la Constitución estatal para permitirse esa maroma.