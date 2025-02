P

arece inagotable la paciencia de la presidenta Claudia Sheinbaum ante las medidas abusivas y las provocaciones de Trump. También es admirable su templanza, es cualidad que llama a mantener la cabeza fría . Llegó otro golpe: funcionarios de la Casa Blanca anunciaron que la tarifa que pagará México por exportar aluminio y acero será del doble: 50 por ciento. Es la suma del 25 por ciento dado a conocer esta semana más otro 25 que anunciará el 4 de marzo, cuando termine la ya violada tregua de un mes. Nuestra Presidenta dijo en la mañanera que hará llegar a Trump y sus colaboradores una carta con la que tratará de hacerle entender que no le conviene a Estados Unidos, porque vende más a México de lo que compra. Es decir, si México le revira con un tarifazo saldrá perdiendo. Es de dudarse que no lo sepa. Por lo pronto, los planes A, B y C que había mencionado la mandataria para dar una respuesta al ataque tarifario no se han vuelto a mencionar.

UNA PROVOCACIÓN que también pone a prueba la paciencia y templanza de la Presidenta es la designación del nuevo jefe de la DEA. Trump hizo una elogiosa presentación en redes sociales: Terry Cole será el próximo jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Terry es un veterano de la DEA con 21 años de experiencia, con misiones en Colombia, Afganistán y la Ciudad de México. Juntos salvaremos vidas y haremos que Estados Unidos sea otra vez grande y seguro , expresó. El nuevo jefe de la agencia no va a empezar de cero, ya tiene formada una opinión. Se le atribuye la declaración de que los cárteles de la droga trabajan en estrecha colaboración con funcionarios corruptos del gobierno mexicano en los más altos niveles (...) . Sheinbaum refrendó: colaboración, no sumisión, respeto a la soberanía. Ya antes, como es sabido, Trump nombró embajador a Ronald Johnson, ex miembro de la CIA.

El Golfo

Habrá que esperar cómo afecta a México el desempeño de estos funcionarios, desde luego. Pero Trump ya ha dado un anticipo: borró el nombre del Golfo de México y lo rebautizó como Golfo de América. No consulta, atropella.

Agravio a la comunidad cultural

Reaccionó con furia la comunidad cultural y artística de Estados Unidos al conocer que Trump será el nuevo presidente del célebre centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. Despidió a la junta directiva, comenzando por la presidenta, Deborah Rutter. Trump remplaza al filántropo multimillonario David Rubenstein como presidente del icónico Centro Kennedy. Tomó desprevenida a la comunidad y las reacciones son de frustración y enojo. Es como si Fox apareciera de director del Instituto Nacional de Bellas Artes.