Viejo régimen del PRI fue cómplice de la CIA

abemos desde hace décadas que los gobiernos del PRI fueron socios (¿o empleados?) de la clase política de Estados Unidos. Al menos desde la presidencia de Adolfo López Mateos existen pruebas de vinculación con la tenebrosa CIA, promotora de muchos golpes de Estado en América Latina. Hasta tenemos conocimiento de que los operativos llevaron, durante un tiempo, el nombre de Litempo.

Seguramente todo el sistema PRI-gobierno operó de esa forma. Un interesante artículo publicado en 2023 que lleva por nombre Winston Scott: el espía de la CIA entre los ex presidentes mexicanos , escrito por Diego Durán y disponible en Internet, nos informa que ese espía “logró establecer una red de informantes y contactos de alto nivel como parte del programa Tempo, cuyo fin era conseguir una productiva relación entre la CIA y los altos funcionarios mexicanos. El espía tuvo éxito, ya que los presidentes de la época se convirtieron en fuentes de información. Afianzó una amistad con el ex presidente Adolfo López Mateos y la operación contempló el entramado de agentes pagados alrededor de la presidencia mexicana; los ex mandatarios siguientes llegaron a tener nombres claves asignados desde la agencia estadunidense: a Gustavo Díaz Ordaz lo llamaban Litempo 2; a Luis Echeverría Álvarez, Litempo 8…”.

Se espió también a periodistas como Víctor Rico Galán, artistas como David Alfaro Siqueiros, políticos como Lázaro Cárdenas y, en general, a quienes se identificaban como partidarios de alguna causa de izquierda.

Hoy que Trump está descongelando la información relativa al asesinato de John F. Kennedy, se ratifica que el PRI siempre colaboró con las administraciones estadunidenses. Permitió que la CIA espiara sobre todo a cubanos y soviéticos y que se entrometiera a fondo en los hechos del 2 de Octubre del 68.

La Jornada produjo dos reportajes de gran interés ayer y antier (ambos en la respectiva página 20) que nos convencen de que siempre existió una complicidad abierta entre el viejo régimen del PRI-gobierno y la oligarquía estadunidense. Hoy, a la luz de los hechos que presenciamos, podemos afirmar que continúa vigente el afán colonizador del imperio del norte.