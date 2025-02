▲ Ex empleados de Altos Hornos de México y sus familiares se manifestaron ayer en el municipio de Monclova, Coahuila, para exigir a la empresa, entre otros puntos, la entrega de pagos atrasados. Foto cortesía de enportada.com.mx

Tras la marcha, los inconformes se congregaron en la plaza Principal, donde Santos Ortiz Alvarado, presidente de la mesa directiva de la Organización Ex Obreros de Coahuila, recordó que la crisis de la siderúrgica no es reciente y que sus raíces se remontan a 1991, cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari privatizó la compañía. Desde entonces vino el acabóse para Altos Hornos , afirmó.

La protesta también sirvió para reiterar la exigencia de castigo a Alonso Ancira Elizondo, ex dueño de AHMSA, a quien los quejosos señalaron como el principal responsable de la debacle financiera de la empresa. La próxima cruz debe ser la de Ancira , reclamaron.

Los manifestantes levantaron las cruces de madera en memoria de los compañeros que fallecieron en medio de la crisis de la siderúrgica. Murieron por depresión, por estrés, por esta triste situación. No lo debemos permitir; ni un obrero caído más , se escuchó desde el altavoz.

Monclova, Coah., Con cruces de madera en las manos y consignas de lucha, cientos de ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) recorrieron ayer las calles del centro de Monclova para exigir el pago de salarios atrasados y finiquitos.

Ortiz Alvarado también denunció que Alonso Ancira invirtió 13 mil millones de dólares en minas en Israel. ¿Y de dónde salió ese dinero, compañeros? De las utilidades de Altos Hornos. De las de nosotros , acusó.

El dirigente indicó que los trabajadores en activo tienen pendientes los salarios de 100 semanas, mientras aquellos que fueron dados de baja aún no han recibido su liquidación, a pesar de que la ley establece un plazo máximo de 15 días. Llevan más de un año esperando lo que por derecho les corresponde , aseguró.

Asimismo, hizo un llamado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para que cumpla su palabra respecto a resolver el problema de AHMSA. “Ella se comprometió cuando estaba en campaña aquí con nosotros. Ahora le pedimos que haga justicia", subrayó.

Julián Torres no descartó que la siguiente movilización pueda radicalizarse si no hay avances en la solución de sus demandas. Hoy fue pacífica; la próxima vez puede ser diferente. No queremos llegar a esos extremos, pero dependerá de cómo se den las cosas , advirtió.

AHMSA dejó de operar en diciembre de 2022 y fue declarada en quiebra en noviembre de 2024.

Un juez ordenó la venta de activos para cubrir pasivos laborales y financieros, disposiciones que no se han cumplido.