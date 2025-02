La también guionista comentó que estamos acostumbrados a ver tal vez sólo un tipo de mujer o de madre. “Hemos crecido con muy pocas dimensiones de mujeres, sean madres o hijas. Para mí era importante mostrar que todas reaccionamos de manera distinta. Por ejemplo, Alma abrazó la causa tiempo después, pero en ese momento lo que está reinando no es lo racional.

La cineasta contó que el mayor reto en el guion fue “hacer las paces con que no iba a ser fiel a ciertas cosas de la novela original, tanto para las mujeres como para mi padre (…) Por ejemplo, cuando el gobernador recupera los cuerpos hay un texto que él dijo tal cual: ‘Querían tierra, dénles hasta que se harten’. Todavía se mantuvo esa línea; hasta la edición estuvo y al final la recorté porque era demasiado”.

La directora y guionista sostuvo: “vengo trabajando desde Restos de viento este realismo mágico, algo que me gusta y en el que tengo maneras de narrar otras cosas, hacer estos personajes (…) Todos están peleando por defender a la Tierra, por defender a la gran madre”.

Albertina no es una mujer que no quiere realmente ayudar a Montserrat; lo hace porque debe, pero tiene miedo. Era importante ver cómo hay muchas maneras de ser mujer y hemos visto sólo tres en el cine: la madre, la monja y la rebelde. Para mí era importante mostrar muchas maneras de ser mujer y de luchar. No sólo desde la maternidad. Eso le daría a las niñas: muchas maneras de responder a un evento y todas están bien y todas son humanas .

La cineasta comentó que el proyecto fílmico le tomó 10 años. Aunque estuvo cercana a Carlos Montemayor mientras escribía la novela que apareció en 2010, fue hasta que ella la leyó que cobró conciencia de que era una historia que se podía hacer en una película de bajo presupuesto.

Admitió que tuvo acceso a las grabaciones que hizo su padre a las mujeres que incluyó en su texto y a partir de ahí vio qué elementos le funcionaban, entre el libro y la realidad, ya que su padre había ficcionado muchos: Más adelante fui a hablar con las mujeres y pude hacer mi propia investigación .

Berenice Mastretta, quien interpretó a Alma Caballero Talamantes (pareja de Pablo Gómez), reconoció que “como actrices teníamos oro puro para la creación: el libro de Montemayor, Mujeres del alba. Son los testimonios de cada una de esas mujeres.

Eso era muy rico y a la vez un reto porque no estás contando lo que tú crees que el personaje sintió. Tienes ahí todos los pensamientos, las emociones, las sensaciones, los miedos descritos. Era un reto porque era hacer un homenaje a mujeres que existieron y lucharon.

En tanto, la actriz Myriam Bravo mencionó que “Las mujeres del alba va haciendo su propia lucha y se va sumando a la lucha de las demás. Mi personaje llora por su esposo, su hijo, su hermano, su vecino y creo que eso es lo que hace que sea muy poderosa la historia de cada una”.