Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Jueves 13 de febrero de 2025, p. 16

Dentro de los créditos al consumo, aquellos que la banca otorga a las familias mexicanas, los destinados para adquirir un automóvil y los micropréstamos tuvieron las tasas de crecimiento más altas a lo largo de 2024, demuestran las más recientes cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De acuerdo con el organismo regulador, el saldo de los financiamientos automotrices cerró 2024 en 300 mil 424 millones de pesos, cifra 47.9 por ciento superior en términos reales respecto a lo reportados un año antes: 197 mil 209 millones de pesos.

El saldo de los microcréditos, que dentro del sector bancario sólo son ofrecidos por Compartamos Banco, Santander (por medio de Tuiio) y Forjadores, alcanzó 47 mil 570 millones de pesos, lo que implicó un crecimiento de 21.3 por ciento en términos reales en comparación con los 37 mil 815 millones reportados al cierre de 2023.

Los microcréditos son financiamientos de bajos montos, tradicionalmente no superan 5 mil pesos, y son colocados en el segmento popular. La mayoría de estos préstamos se ofrecen de forma seriada, es decir, si una persona no paga al concluir el lapso pactado, no se puede liberar uno nuevo.

Las tasas más altas

El segmento de créditos al consumo de los bancos privados incluye las tarjetas de crédito, los financiamientos de nómina, los personales, los dos antes mencionados, así como los otorgados para la adquisición de bienes inmuebles, mismos que, en conjunto, reportaron un saldo de un billón 694 mil 265 millones de pesos.