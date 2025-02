Daniel López Aguilar

Jueves 13 de febrero de 2025, p. 4

El filósofo mexicano David Bak Geler, autor de Gramáticas de la frivolidad (FCE), sostiene que la frivolidad, más que un término superficial, es un concepto complejo que puede debilitar o fortalecer estructuras de poder, con efectos tanto devastadores como liberadores.

En entrevista con La Jornada, el autor explicó que “se trata de una palabra común, pero cargada de significados. Si la usamos sin cuestionarla, perdemos de vista su capacidad para moldear la realidad que construimos.

La frivolidad no es simplemente un concepto trivial ni una etiqueta para lo irrelevante. Al contrario, es una herramienta de control discursivo que diversos sectores utilizan para descalificar ideas y movimientos que desafían los cánones establecidos , añadió.

Bak Geler (Ciudad de México, 1982), doctor en filosofía por la New School for Social Research en Nueva York y catedrático de la Universidad de Guadalajara, aseguró que la frivolidad no es sólo una distracción trivial, sino una táctica discursiva con el poder de modificar la agenda pública, camuflándose bajo la apariencia de ligereza.

“Lo que suele considerarse ‘banal’ tiene implicaciones mucho más profundas en la construcción de discursos sociales y políticos. La frivolidad se infiltra en las conversaciones de tal forma que rara vez nos detenemos a reflexionar sobre su influencia.

“Estas intervenciones, aparentemente inofensivas, pueden reconfigurar la percepción social sin ser vistas como ataques directos. Así, se convierte en un mecanismo sutil de control que afecta tanto la política como la cultura.

Este fenómeno ha cobrado relevancia en los discursos conservadores y ultranacionalistas de Europa, donde se utiliza para desacreditar a los opositores ideológicos, presentándolos como incapaces de tratar temas serios. El objetivo es despojarlos de legitimidad, reduciéndolos a lo superficial.

David Bak Geler advirtió que esta estrategia trasciende los sectores conservadores, al abarcar distintas ideologías y convirtiéndose en un recurso eficaz para silenciar voces críticas.