Afín a una expresión que se sienta en la piel, la autora comentó: “No me gusta la literatura intelectualizada. Me gusta la literatura que es más entraña, víscera, corazón, nervio, músculo y piel; la que se pueda sentir, oler y te obliga a involucrar todos tus sentidos físicos para conocer tanto el mundo real como el que la historia está proponiendo, que es real en tanto juegas ese juego increíble de la ficción.

Añadió que la selva podría ser la religión y también ese tejido donde las mujeres escritoras empezamos a quitarnos mordazas para contar las historias de nuestras abuelas y bisabuelas que no tuvieron el privilegio que tenemos algunas ahora .

▲ El cielo de la selva, de la escritora cubana Elaine Vilar, está construida en tres pilares: la púber, que está descubriendo el deseo, el placer sexual; Ananda, que no desea parir, pero ha experimentado la maternidad biológica, y Romina, que está en un estado profundo de preñez. Foto Mauro Cantillo

La literatura debe transmitir olores, sensaciones, miedos y escalofríos. La piel no sólo es el órgano más sensitivo del cuerpo humano, sino el más memorioso que tenemos, por lo tanto la literatura siempre va a estar relacionada con ella.

Mitos y leyendas

Elaine Vilar refirió que en su novela se concretó un trabajo con arquetipos, mitos y leyendas; por ejemplo, la barca que iba a Troya y donde Ifigenia fue sacrificada en pos de la conquista de Ilión, así como el Titus Andronicus y otros guiños a Shakespeare. “La diosa Hécate que tiene los famosos rostros, pero asimismo en los arquetipos de la diosa madre, porque también es un libro que habla de cuerpos y pieles de mujeres más que de otros cuerpos y pieles.

“La arquitectura de esta novela está construida en tres pilares fundamentales y son cuerpos de mujer. Está el de la mujer joven, que no ha parido, la púber, representado por Ifigenia, que está descubriendo el deseo, el placer sexual. Luego están Ananda, una mujer que no desea parir, pero ha experimentado la maternidad biológica, y Romina, que está en un estado profundo de preñez.

“Hay una mujer que va hacia la vejez, Santa, quien ha dejado de menstruar y, por lo tanto, ha dejado de ser ‘útil’ para la selva, que lo que quiere es la carne que las madres pueden entregar bajo la forma de los niños. Finalmente tenemos el personaje de La Vieja. Es un libro creado en torno a esos rostros de mujeres que incluyen las etapas fértiles y las que no lo son.”

La también dramaturga habló de su gusto por una arquitectura del texto que incluya los fluidos corporales en toda su dimensión: “La misma selva suda, lame, sale el vapor de ella. Es una literatura que intenta mi gran utopía: transmitir lo mismo que el teatro en escena.