os inventos de Trump y su equipo de trabajo tienen la impronta de las doctrinas de sus ultramillonarios en todos los ámbitos donde se han involucrado. Están encabezados por el coqueto sudafricano Elon Musk y otros de los hombres más ricos del mundo, el resto ciertamente estadunidense. El departamento donde se encuentran se llama DOGE o la Oficina de Eficiencia Gubernamental. A través de esta agencia la mayoría de sus actividades tienen directamente que ver con actividades que Estados Unidos ha mantenido en el exterior y también en el interior. Están particularmente enfocadas a la inteligencia artificial (IA) y digitalización, así como negocios de grandes volúmenes o alta diversidad como Amazon.

El problema de fondo es que las máximas intervenciones que esta oficina realiza le dan acceso, previa solicitud al Congreso o alternativamente a la instancia estatal responsable hasta la elección de Trump. No inesperadamente los ámbitos que más le ha interesado tiene que ver con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) e instituciones como la OMS y la ONU. Esto permite al gobierno de Trump no sólo controlar sus propias políticas, sino también imponerlas internacionalmente. Para entender la importancia de ello, el primer problema que se presentó con la suspensión de Usaid fue la amenaza de un brote de ébola en África. La salida de EU de la OMS, y desde luego de la ONU, las dejó profundamente desfinanciadas, lo que dejó a la OMS en manos de la iniciativa privada, por ejemplo, la Fundación de Bill Gates. Este personaje no sólo ha tenido una participación destacada en las grandes celebraciones, como las reuniones anuales de los ministros de Salud del mundo. Él también financia proyectos que considera importantes. Esto quiere decir que el gran hacedor de la política internacional de salud es hoy Gates. Ha tenido intervenciones importantes, pero viola los mismos principios del organismo. Otro tanto ocurre con la ONU, pero ya desde hace tiempo hay contradicciones entre ambos. El gobierno estadunidense no soporta, y menos con Trump, tener que discutir sus posiciones con otros estados y menos con los 190 gobiernos del mundo. El hecho de que tenga veto en el Consejo de Seguridad no le parece suficiente.