Cuando se aborda el fenómeno de la corrupción en México la conversación conlleva de manera implícita, pero no discursada, una carga histórica que se remite a la Conquista y al mecanismo de defensa al que las mayorías tuvieron que acudir como respuesta adaptativa para subsistir, algo que se traslada al inconsciente colectivo y es antepuesto por el señalamiento únicamente de las conductas de figuras que ejercieron cargos públicos y sus secuaces. Más allá de ellas, parece que acciones reprobables de ciudadanos de a pie como la mordida al policía de crucero, el moche para un trámite, o la luz roja no respetada, no formaran parte del ciclo de corrupción del que nos quejamos, pero del que también, sin reconocerlo, hemos formado parte por lo menos en una ocasión. No olvidemos que la corrupción requiere tanto de la existencia del corrupto como de la del corruptor.

Francisco de Asís se veía a sí mismo como un caballero al servicio de un señor y una dama; su Señor era Jesús y su dama la pobreza, lo que no significa romantizar la penuria, sino adoptar la pobreza para emular el estilo de vida sin lujos ni propiedades y con lo justo necesario para subsistir para entonces dedicarse a la labor enteramente espiritual.

Si para el gobierno de México su señor es el pueblo y su dama la pobreza, el mensaje de austeridad republicana y de pobreza franciscana puede referirse a que, sin lujos y con lo justo necesario para operar, pueda dedicarse a su labor social. No debe existir gobierno rico en un país empobrecido.

La fórmula es un modelo de austeridad que permita la liberación de recursos para que se entreguen a quienes más los necesitan, además de destinarse a proyectos que generen oportunidades de desarrollo, lo que no estuvo en el interés de funcionaros de los gobiernos que utilizaron el servicio público para enriquecerse con el hambre de los pobres.

Se debe entender que la austeridad no significa no gastar, más bien es no hacerlo en lo que no se necesita para en su lugar dirigir los recursos adonde sí deben ir. Se vigila que los precios no estén inflados y que, por ejemplo, no se compren tornillos de 10 centavos en 100 pesos. No se trata de no utilizar –como parecen desear algunos opinadores– Palacio Nacional, sino de aprovecharlo y dejar de construir cabañas en Los Pinos para, en su lugar, abrir sus puertas a la gente y dar sentido a lo que de origen no lo tuvo. La austeridad no es cerrar la llave, sino ponerle un filtro para no desperdiciar.

No se preocupe, estimado lector, por lo que haya leído en chats de tías y tíos que, preocupados, forman parte de los agoreros que vaticinan una crisis económica derivada de un modelo de austeridad que no comprenden. Preocupante sería que en nuestro horizonte se acercara de nuevo aquella sombra del dispendio que durante tanto tiempo se normalizó y a través del cual funcionarios, sus familias, y amistades, usufructuaron los recursos de la nación en beneficio propio y en detrimento del pueblo.