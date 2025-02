El ex presidente municipal de Acapulco aseguró no tener ningún problema con el documento. Por mí que se apruebe mañana y entre en vigor pasado mañana , señaló.

Entrevistado sobre la reforma que le impediría contender por la gubernatura cuando su hija Evelyn concluya su gestión dentro de tres años, Salgado Macedonio dijo estar a favor, pero se quejó de que como al chivo de la campana , a él le cuelguen la iniciativa, pues en realidad la bronca no es conmigo. Va por otro lado, pero no lo voy a decir .

Saúl Monreal rechazó, por su lado, que la iniciativa tenga dedicatoria y la celebro, porque ha habido excesos de poder. Hay gobernadores, lo vivimos en el pasado proceso, donde eligieron o pusieron a su esposa, a su hijo. El espíritu de esta reforma es evitarlo .

Por lo demás, expuso que a él no le va la vida en este tema. Sí aspiro, siempre he aspirado a ser gobernador, lo he dicho, no soy hipócrita ni tengo un as bajo la manga, simplemente en esta ocasión esperaré .

Por su lado, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, dijo que su bancada votará las reformas en congruencia con sus valores políticos y no por la dinámica que imponga la mayoría parlamentaria. Consideró que ambas se quedan cortas. La de no relección excluye el tema de la sobre y subrepresentación, mientras la del nepotismo omite los cargos de designación.