Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de febrero de 2025, p. 10

El coordinador de Morena en el Sena-do, Adán Augusto López Hernández, se reunió ayer a puerta cerrada, con dirigentes empresariales y sindicales, para abordar la reforma a la Ley del Infonavit que se discute hoy en comisiones.

Acudieron representantes de la Canacintra, de la Concamin, de la CROC y otras centrales obreras.

El presidente de la Comisión de Vivienda, Luis Armando Melgar, dijo que se le han acercado representantes de la iniciativa privada que tienen dudas respecto a la minuta.

El pevemista hizo un llamado tanto a los empresarios como a sindicalistas a presentar por escrito sus inquietudes para incorporarlas en la discusión del dictamen.

Les digo que si hay algo en lo que no estén de acuerdo, tanto el sector laboral como el sector empresarial, pónganlo por escrito; no podemos asumir de conversaciones informales situaciones formales , indicó.

No descartó que a los cambios hechos por los diputados al documento, el Senado le haga otras.