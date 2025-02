En el encuentro del 25 de enero, se exigió al menos una disculpa pública porque, aseguran, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, deslizó que detrás de la movilización había un grupo guerrillero . Ramos contestó que veía difícil una declaración oficial de ese tipo porque Romero López no dio nombres .

El sábado 25 de enero, en una reunión con funcionarios encabezados por Diego Humberto Ramos, conciliador de la Secretaría de Gobierno, se expuso la forma violenta en que se trató a los manifestantes. La respuesta que les dieron fue que así son, son una mafia, nosotros no los contratamos, sino la empresa .

Incluso mujeres y niños fueron golpeados; los transportistas robaron cámaras de los negocios cercanos y sustrajeron las memorias de las computadoras; la policía no intervino y una patrulla de la Guardia Nacional pasó sin detenerse.

Los integrantes del comité vecinal de la colonia Jerusalén se enteraron de que las excavaciones iniciadas en 2024 eran para cimentar el proyecto, porque al ex alcalde Vicente Castellanos “se le salió y nos dijo ‘quieren poner un basurero, yo no di la autorización’. Quien autorizó fue la actual alcaldesa, Nancy Benítez, de Morena”.

La promesa a los vecinos es que será un basurero como el del río Hudson, de Nueva York , aunque no se les precisa en qué sentido ni a qué vertedero se refieren.

Aunque han preguntado, a los habitantes de Xoxocotlán y San Antonio de la Cal no se les ha respondido qué compañía lleva a cabo la obra. Lo que sí han confirmado es que no hay un proyecto ejecutivo, y que el diseño y las especificaciones han sido modificadas.

El jueves 30 de enero, un grupo de personas fue llevado a la Ciudad de México para conocer el centro de reciclaje de Azcapotzalco, pues se les planteó un modelo similar, pero al día siguiente se les informó que había otro proyecto basado en el reciclaje de la empresa privada Ecotec, en Tamaulipas.

El gobierno de Salomón Jara niega que se trate de un basurero, lo define de centro de reciclaje , donde se separarán los residuos, serán aislados y transportados a San Pedro Totolapam, donde se planea un tiradero con un costo de 600 millones de pesos.

Al inicio del gobierno se buscó construir el basurero en la zona arqueológica de Mitla, pero el proyecto fue rechazado por la población. La postura del gobierno estatal es que ahora no habrá marcha atrás en el tiradero y justificó el desalojo por la Catem Joven con el argumento de que el sindicato transportista tiene derecho a seguir trabajando.

El proyecto va, eso es definitivo, no hay intención de cambiarlo de lugar, porque no va a contaminar y cumple con los estándares internacionales , justificó el mismo 14 de enero el secretario de Gobierno. En efecto, la obra no se ha detenido y continúan los trabajos con maquinaria pesada. El lunes 3 de enero un camión que transportaba una aplanadora causó un apagón.

En su ir y venir para tratar de frenar la obra, los vecinos se presentaron el 13 de enero a las oficinas del alcalde de San Antonio de la Cal, Porfirio Santos Matías, quien se escondió, cerró la puerta del despacho, apagó las luces y salió por una puerta lateral. Los policías municipales tomaron fotos a las personas y les ordenaron desalojar.

Recuerdan que durante el trayecto de regreso a su colonia fueron seguidos de cerca por una patrulla municipal y una motocicleta.

Nuevamente, el 5 de febrero, enviaron al alcalde un acta de asamblea de la integración del comité vecinal de la tercera sección, La Soledad, para convocarlo a una reunión, pero Santos Matías desconoció de manera íntegra al comité y sostuvo que sólo reconoce a Primitivo López Reyes, quien se autonombró representante comunal y respalda el proyecto.

Integrantes de los comités de las colonias afectadas solicitaron medidas cautelares ante la amenaza permanente, pero la respuesta de la defensoría del estado fue que no ha lugar a otorgarlas, porque no existe riesgo real de agresión.

Crisis de agua

La capital del estado y su zona conurbada padecen también escasez de agua. Las colonias aledañas al centro histórico reciben el líquido por tandeos mensuales y el abasto es a través de pipas, que ya se han vuelto parte del paisaje oaxaqueño y cobran entre mil 500 y 10 mil pesos por 10 mil litros.

La escasez agravó el costo del servicio, que el año pasado era de 100 pesos por pipa. Se trata de un negocio no regulado y el agua se extrae de pozos o se trae de San Agustín Etla y el manejo es opaco, señala el regidor del ayuntamiento de la capital Martín Vázquez.

El río Atoyac nace en Telixtlahuaca, pasa por Huitzo y San Jacinto Amilpas. Aunque antes surtía de líquido a Oaxaca, hoy sólo lleva aguas negras que van a desembocar en la costa, cerca del Río Grande, rumbo a Pinotepa Nacional.

La administración del suministro está a cargo del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, que depende del gobierno del estado, aun cuando se trata de un asunto municipal.