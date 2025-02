Titans of Metal Fest: TOMF

El Parque Bicentenario recibirá el próximo primero de marzo siete bandas para la realización de Titans of Metal Festival. En el cartel aparecen nombres de agrupaciones instaladas en diferentes subgéneros del metal. A las 13:50 horas abre el festival, Infected Rain, liderados por el guitarrista Vadim Vidick Ozhog y por Lena Scissorhands, cantante y compositora de esta banda dedicada a el nü y al metal core; después se escuchará a Lizzy Borden y su heavy metal; Lovebites ejecutará su power metal; Six Feet Under hará sonar el death; Fear Factory dosis de nü. Los encargados de cerrar el TOMF serán, primero, los Cavalera con su thrash/black metal extraído por su paso por Sepultura y Soulfly. El estelar será WASP capitaneado por Blackie Lawless y su glam/shock rock. Y ya que andamos por los sinuosos caminos del heavy meta,l hay que escuchar por la plataforma de podcasts mixcloud.com, el programa Last Diabolus con Rogelio Matamoros y Víctor Jerez. Cada emisión es un recorrido por lo más pesado de esta corriente de guitarras distorsionadas, el doble pedal en la bataca y los gritos agudos/guturales.

PD: portadas y textos en C.C. El Rule. Mañana a las 17 horas se inaugura una muestras de fotos tomadas por su servidor que ligaron portada en la revista Conecte; también se exhiben algunos textos publicados en Generación, Playboy y en libros como Rock en salsa verde, Rupestres. En la música estará Rod Levario.

Salú.