En efecto, AS ostenta 2.15 millones de kilómetros cuadrados frente al territorio del Israel posmoderno que ostenta 21 mil 937 kilómetros cuadrados (prácticamente 10 por ciento de AS) y que carece de profundidad estratégica cuando en su seno existe un empate técnico entre la población palestina y la población israelí (whatever that means), debido a que su mayoría jázara, de origen turco-mongol, no es semita (https://bit.ly/4bpyNzl). ¿Who cares?

Funcionarios de alto nivel de AS han propuesto que los expoliadores israelíes en la eterna Palestina pudieran ser trasladados a Groenlandia. Para iniciar el plan mancomunado del suegro Trump y su yerno Jared Kushner, el ministro de seguridad Israel Katz ya instruyó al ejército a preparar un plan que permita a los gazatíes abandonar voluntariamente , lo cual incluirá opciones de salida a través de los cruces terrestres, así como arreglos especiales de salida por mar y tierra (https://bit.ly/3QeDnax).

Pareciera que la sepultura catastral de Gaza ya está resuelta, mientras la anexión de Cisjordania y la expulsión de sus moradores palestinos va viento en popa. La flagrante palestinofobia de la administración Trump, que le satisface todos sus caprichos al premier Netanyahu de los que nunca hubiera soñado, ha llevado al “desplazamiento obligado en Cisjordania que ha escalado a un paso alarmante y ha impactado a 76 mil refugiados palestinos (https://bit.ly/4icek4b)”. Suena increíble, pero en Gaza la geopolítica de la barbarie de Israel (https://bit.ly/3CPMJGJ) parece ser rebasada por el megagenocidio en Cisjordania.

