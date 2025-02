Por su lado, Canadá nombró a Kevin Brosseau, un ex comisionado adjunto de la Real Policía Montada, como el “ zar del fentanilo”, con la intención de demostrar a Estados Unidos que lleva a cabo labores para evitar su producción y distribución. Eso no disuadirá a Trump de convertir a Canadá en el estado número 51.

Díselo a Claudia

Asunto: urge cita en el IMSS

El día 26 de diciembre fui dada de alta de la clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guadalajara, me indicaron que era necesario tener los resultados de patología para obtener una cita con el especialista. Transcurrió un mes para que me entregaran los resultados y al día de hoy no me han dado fecha con el especialista, ya que la agenda se encuentra cerrada. Mi examen va a vencer y otra vez a comenzar de cero con los exámenes.

Elizabeth Mendoza /Zapopan

Twiteratti

Hoy en la Comisión Anticorrupción dimos entrada a dos dictámenes de juicio político contra Samuel García. ¿Por qué? Porque así lo ordenaron el Tribunal Estatal y el Tribunal Federal, después de que violara los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la elección, además de usar recursos públicos de manera indebida. Ahora tiene cinco días para presentar pruebas, pero la ley es clara: nadie está por encima de ella.

Diputada Perla Villarreal @perlitavilla

