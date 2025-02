l presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva con la cual simplifica los aranceles a las importaciones de acero y aluminio en 25 por ciento sin excepciones ni exenciones para todos los países de origen, con lo cual elimina las dispensas y las cuotas libres de tarifas a sus principales proveedores, entre los que se cuentan (en orden de importancia decreciente) Canadá, México y Brasil. El magnate avisó que también exigirá que ambos metales ingresen fundidos y vertidos a fin de frenar las importaciones de acero chino con proceso mínimo, así como la posibilidad de imponer aranceles adicionales a automóviles, productos farmacéuticos y semiconductores. En particular, señaló que no va a permitir la continuidad del déficit comercial con México ni de las plantas automotrices instaladas aquí.

El caso de las armadoras de vehículos resulta ilustrativo. En 2019, el salario promedio en el sector automotriz dentro de Estados Unidos era siete veces mayor al vigente en México, y en el segmento de autopartes esa brecha se elevaba 800 por ciento. Aunque de esa fecha a la actualidad se ha dado un crecimiento sostenido de los sueldos pagados en México, es evidente que el costo de trasladar plantas con valor de miles de millones de dólares al norte del río Bravo y absorber la diferencia salarial descarrilaría la rentabilidad de la industria automotriz estadunidense en momentos en que ya se encuentra acorralada por sus competidores.