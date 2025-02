Esa vez, la activista reprochó a las autoridades municipales presentes la falta de apoyo para encontrar a su familiar. A gritos señaló: vengo sola por mi hija, porque a mí sí me duele lo que está pasando en Jerez, en Zacatecas. Quiero que el gobernador David Monreal Ávila y que usted, presidente (Salazar), me escuchen. No somos gente mala, somos gente trabajadora. Por favor, necesito de su ayuda .

Desesperada, la madre buscadora suplicó: mi hija está desaparecida, no nos dicen nada, no nos apoyan, no la buscan. Tiene una bebé de seis meses que la espera. Estoy destrozada porque esa niña no hace nada malo. Lo único que pido es justicia y que hagan algo por todos los desaparecidos .