Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de febrero de 2025, p. 25

Cuernavaca, Mor., El fiscal general del estado, Édgar Antonio Maldonado Ceballos, señaló que en caso de que se detecten irregularidades en el desempeño de funcionarios o ex servidores públicos de la entidad –incluidos el ex gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y el ex fiscal Uriel Carmona Gándara–, se informará y se generarán las denuncias correspondientes .

El abogado, quien fue designado el pasado jueves por el Congreso local como titular de la Fiscalía del Estado de Morelos (FGE), recalcó que lleva sólo dos días hábiles en la institución, por lo que hay un proceso de transición en el que se analizan y estudian todos los procedimientos realizados dentro de la misma.

Al final de un acto de colaboración entre los gobernadores morenistas Margarita González, de Morelos, y Alejandro Armenta, de Puebla, Maldonado Ceballos respondió a las preguntas de los reporteros sobre si se le dará seguimiento al proceso de desafuero del Blanco Bravo (que solicitó su antecesor el 6 de febrero en la Cámara de Diputados) y si hay alguna investigación contra Carmona Gándara.